KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

İşsizlik oranı Mayıs ayında, Nisan ayındaki yüzde 4.9 düzeyinden, yüzde 5.0 düzeyine yükseldi.

İşsizlikteki değişim Mayıs ayında, Nisan ayındaki 12 bin kişilik azalış sonrasında, 60 bin kişi arttı.

Fransa

Üretici fiyatları Nisan ayında, Mart ayında sabit kaldıktan sonra, aylık yüzde 0.6 düştü.

Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı. Tüketici fiyatları Nisan ayında aylık yüzde 0.4 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 artmıştı.

Tüketici harcamaları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 0.3'lük düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 arttı.

Gayri safi yurtiçi hasıla Yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre, bir değişim göstermeyerek, yüzde 0.3 arttı.

ABD

MBA mortgage başvuruları 24 Mayıs haftasında, 17 Mayıs haftasında yüzde 2.4 arttıktan sonra, yüzde 3.3 düştü

Richmond Fed imalat endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 3.0 puanlık artış sonrasında, 5.0 puan arttı.

Kaynak: DHA

- İstanbul