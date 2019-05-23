KÜRESEL VERİ PANORAMASI

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.2 puandan, 49.6 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya

Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.6 yükseldi.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 44.4 puandan, 44.3 puana geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 55.7 puandan, 55 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.2 puandan, 52.4 puana yükseldi.

İFO iş iklimi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 99.2 puandan, 97.9 puana geriledi.

İFO beklentiler Mayıs ayında, Nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek 95.3 puanda sabit kaldı.

İFO durum değerlendirmesi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 103.4 puandan, 100.6 puana geriledi.

Fransa

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50 puandan, 50.6 puana yükseldi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.5 puandan, 51.7 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 50.1 puandan, 51.3 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 47.9 puandan, 47.7 puana geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.8 puandan, 52.5 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 51.5 puandan, 51.6 puana yükseldi.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları 17 Mayıs haftasında, 10 Mayıs haftasındaki 212 bin kişiden, 211 bin kişiye geriledi.

Devam eden başvurular, 10 Mayıs haftasında, 3 Mayıs haftasındaki 1 milyon 664 bin kişiden, 1 milyon 676 bin kişiye yükseldi.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 52.6 puandan, 50.6 puana geriledi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 53 puandan, 50.9 puana geriledi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayında, Nisan ayındaki 53 puandan, 50.9 puana geriledi.

Yeni konut satışları Nisan ayında, Mart ayındaki yüzde 8.1'lik artıştan sonra, yüzde 6.9 düşüşle 673 bin adet oldu.

EIA doğalgaz stok değişimi 17 Mayıs haftasında 100 milyar metreküp arttı.

Kaynak: DHA

- İstanbul