Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinTicaret dengesi Mart ayında 32 milyar 64 milyon dolar fazla verdi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
Ticaret dengesi Mart ayında 32 milyar 64 milyon dolar fazla verdi.
İthalat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.3 lük düşüş sonrasında, yüzde 1.8 düştü
İhracat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 16.6'lık düşüş sonrasında yüzde 21.3 arttı.
AVRUPA
Euro Bölgesi
Sanayi Üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 0.3 düştü. Sanayi üretimi Ocak ayında, aylık yüzde 1.9 artmış ve yıllık yüzde 0.7 düşmüştü.
ABD
Michigan Üniversitesi Endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 98.4 puandan, 96.9 puana geriledi. - İstanbul
Kaynak: DHA