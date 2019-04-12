Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinTicaret dengesi Mart ayında 32 milyar 64 milyon dolar fazla verdi.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

Ticaret dengesi Mart ayında 32 milyar 64 milyon dolar fazla verdi.

İthalat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 0.3 lük düşüş sonrasında, yüzde 1.8 düştü

İhracat Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 16.6'lık düşüş sonrasında yüzde 21.3 arttı.

AVRUPA

Euro Bölgesi

Sanayi Üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 0.3 düştü. Sanayi üretimi Ocak ayında, aylık yüzde 1.9 artmış ve yıllık yüzde 0.7 düşmüştü.

ABD

Michigan Üniversitesi Endeksi Nisan ayında, Mart ayındaki 98.4 puandan, 96.9 puana geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA
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