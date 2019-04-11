Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

Üretici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 düştü.

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.3 düştü

AVRUPA

ALMANYA

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi

Fransa

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi

ABD

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.4 yükseldi.

Haftalık işsizlik başvuruları 29 Mart haftasında 204 bin kişiden 196 bin kişiye geriledi

Devam eden işsizlik başvuruları 5 Nisan haftasında 1 milyon 726 bin kişiden 1 milyon 713 bin lkişiye geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA