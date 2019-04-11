Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAÇinÜretici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 düştü.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin
Üretici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 düştü.
Tüketici fiyat endeksi Mart ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.3 düştü
AVRUPA
ALMANYA
Tüketici fiyat endeksi Mart ayında, aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi
Fransa
Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi
ABD
Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi.
Çekirdek tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.4 yükseldi.
Haftalık işsizlik başvuruları 29 Mart haftasında 204 bin kişiden 196 bin kişiye geriledi
Devam eden işsizlik başvuruları 5 Nisan haftasında 1 milyon 726 bin kişiden 1 milyon 713 bin lkişiye geriledi. - İstanbul