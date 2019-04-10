Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÜretici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.3 arttı.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

Üretici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 1.3 arttı.

Makine siparişleri Mart ayında aylık yüzde 28.5 düştü.

AVRUPA

Fransa

Sanayi üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 arttı. SAanayi üretimi ocak ayında yüzde 1.2 artmıştı.

Birleşik Krallık

Ticaret dengesi Şubat ayında, Ocak ayındaki 6 milyar 558 milyon sterlinlik açık verdikten sonra, 5 milyar 841 milyar sterlin açık verdi.

Sanayi üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.6 ve yıllık yüzde 0.1 arttı. Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 0.7 artmış, yıllık yüzde 0.1 düşmüştü.

İmalat üretimi Şubat ayında aylık yüzde 0.9 ve yıllık yüzde 0.6 arttı. İmalat üretimi Ocak ayında aylık yüzde 1.1 artmış, yıllık yüzde 0.7 düşmüştü.

GSYH Şubat ayında aylık, Ocak ayındaki yüzde 0.5'lik artış sonrasında, yüzde 0.2 arttı.

ABD

Tüketici fiyatları Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.9 arttı. Endeks Şubat ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.5 artmıştı. - İstanbul

Kaynak: DHA
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