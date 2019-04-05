Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Öncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Öncü göstergeler Şubat'ta 97.3 olan beklentinin üzerinde, 97.4 oldu.

AVRUPA

Almanya:  

-Şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.7 olurken yıllık sanayi üretimi de Ocak ayındaki eksi 2.7 düzeyinden yüzde eksi 0.4'e yükseldi. 

Fransa:

Dış ticaret açığı Şubat'ta eksi 4.7 milyar euro olan beklentinin altında, eksi 4 milyar euro oldu.

ABD

-İşsizlik oranı Mart'ta beklentilere paralel yüzde 3.8 oldu. - İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et