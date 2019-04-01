Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaİmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 48.9 puandan, 49.2 puana yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 48.9 puandan, 49.2 puana yükseldi.
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 49.9 puandan, 50.8 puana yükseldi.
AVRUPA
Almanya
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 47.6 puandan, 44.1 puana geriledi.
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 52.1 puandan, 55.1 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 49.3 puandan, 47.5 puana geriledi.
İşsizlik oranı Şubat ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 7.8'de sabit kaldı.
ABD
Perakende satışlar Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.7'lik artış sonrası, aylık yüzde 0.2 düştü.
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 53 puandan, 52.4 puana geriledi.
ISM imalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 54.2 puandan, 55.3 puana yükseldi.
İnşaat harcamaları Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 2.5'lik artış sonrası, yüzde 1.0 arttı. - İstanbul