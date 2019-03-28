Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

Ekonomik güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 106.2 puandan, 105.5 puana geriledi.

Tüketici güven endeksi Mart ayında, Şubat ayındaki 7.4 puanlık düşüş sonrasında, 7.2 puan düştü.

Almanya

Tüketici fiyat endeksi Mart ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.3 yükseldi. Tüketici fiyatları Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 yükselmişti.

ABD

Yıllıklandırılmış gayrisayi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekte görülen yüzde 2.6'lık artış sonrasında, yüzde 2.2 arttı.

Kişisel harcamalar dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 1.5 arttı.

Çekirdek kişisel harcamalar dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyrekte görülen yüzde 1.7'lik artış sonrasında, yüzde 1.8 arttı.

Haftalık işsizlik başvuruları 22 Mart haftasında, 216 bin kişiden, 211 bin kişiye geriledi.

Devam eden başvurular 15 Mart haftasında 1 milyon 743 bin kişiden, 1 milyon 756 bin kişiye yükseldi.

Bekleyen konut satışları Şubat ayında aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 4.9 düştü.

EIA doğalgaz stokları 22 Mart haftasında 47 milyar metreküpten 36 milyar metreküpe geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA