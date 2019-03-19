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Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik KrallıkOrtalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

Ortalama Haftalık Kazançlar Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 3.5'lik artış sonrasında, yüzde 3.4 yükseldi.

ILO İşsizlik Oranı Ocak döneminde, Aralık dönemindeki yüzde 4.0'lük artış sonrasında yüzde 3.9 arttı.

Almanya

ZEW Mevcut Durum Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki yüzde 13.4'lük düşüş sonrasında, yüzde 3.6 düştü.

ZEW Beklenti Anketi Mart ayında, Şubat ayındaki 15 puandan, 11.1 puana geriledi.

ABD

Fabrika siparişleri Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek yüzde 0.1 arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA
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