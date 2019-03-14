Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaTüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 arttı.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.6 artmıştı.
France
Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.6 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.5 artmıştı.
ABD
Haftalık İşsizlik Başvuruları 8 Mart haftasında 6 bin kişi artışla, 223 bin kişiden 229 bin kişiye yükseldi
Devam Eden Başvurular 1 Mart haftasında 180 bin kişi artışla 1 milyon 758 bin kişiden, 1 milyon 776 bin kişiye yükseldi
Yeni Konut Satışları Ocak ayında yüzde 6.9 azaldı, satışlar Aralık ayında yüzde 3.8 artmıştı.
EIA Doğalgaz Stok Değişimi 8 Mart haftasında 204 bin varil azaldı. - İstanbul