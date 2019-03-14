Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 1.5 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.6 artmıştı.

France

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.6 arttı. Endeks Ocak ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.5 artmıştı.

ABD

Haftalık İşsizlik Başvuruları 8 Mart haftasında 6 bin kişi artışla, 223 bin kişiden 229 bin kişiye yükseldi

Devam Eden Başvurular 1 Mart haftasında 180 bin kişi artışla 1 milyon 758 bin kişiden, 1 milyon 776 bin kişiye yükseldi

Yeni Konut Satışları Ocak ayında yüzde 6.9 azaldı, satışlar Aralık ayında yüzde 3.8 artmıştı.

EIA Doğalgaz Stok Değişimi 8 Mart haftasında 204 bin varil azaldı. - İstanbul

Kaynak: DHA