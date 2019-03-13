Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÜretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 0.2 düştü.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.8 ve yıllık yüzde 0.2 düştü.
Çekirdek makine siparişleri Ocak ayında aylık yüzde 5.4 ve yıllık yüzde 2.9 düştü.
AVRUPA
Euro Bölgesi
Sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 1.4 artarken yıllık yüzde 1.1 düştü.
ABD
MBA mortgage başvuruları 8 Mart haftasında, bir önceki hafta görülen yüzde 2.5'li düşüş sonrasında yüzde 2.3 yükseldi.
Üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 düşerken yıllık yüzde 1.9 arttı.
Çekirdek üretici fiyat endeksi Şubat ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 düştü.
Dayanıklı tüketim malı siparişleri Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 1.3'lük artış sonrasında yüzde 0.4 arttı.
İnşaat harcamaları Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 0.8'lik düşüş sonrasında yüzde 1.3 arttı. - İstanbul