Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.6 puandan, 52.3 puana yükseldi.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.6 puandan, 52.3 puana yükseldi.

ÇİN

Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53.6 puandan, 51.1 puana geriledi.

AVRUPA

Fransa

Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 47.8 puandan, 50.2 puana yükseldi.

Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 48.2 puandan, 50.4 puana yükseldi.

Almanya:

Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53 puandan, 55.3 puana yükseldi.

Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.8 puana yükseldi.

Birleşik Krallık

Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.1 puandan, 51.3 puana yükseldi.

Euro Bölgesi

Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 52.8 puana yükseldi.

Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51 puandan, 51.9 puana yükseldi.;

Perakende satışlar Ocak ayında aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi. Perakende satışlar Aralık ayında aylık yüzde 1.4 düşmüş, yıllık yüzde 0.3 yükselmişti. - İstanbul

Kaynak: DHA
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