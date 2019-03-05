Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.6 puandan, 52.3 puana yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.6 puandan, 52.3 puana yükseldi.
ÇİN
Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53.6 puandan, 51.1 puana geriledi.
AVRUPA
Fransa
Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 47.8 puandan, 50.2 puana yükseldi.
Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 48.2 puandan, 50.4 puana yükseldi.
Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53 puandan, 55.3 puana yükseldi.
Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.8 puana yükseldi.
Birleşik Krallık
Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.1 puandan, 51.3 puana yükseldi.
Euro Bölgesi
Servis Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 52.8 puana yükseldi.
Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51 puandan, 51.9 puana yükseldi.;
Perakende satışlar Ocak ayında aylık yüzde 1.3 ve yıllık yüzde 2.2 yükseldi. Perakende satışlar Aralık ayında aylık yüzde 1.4 düşmüş, yıllık yüzde 0.3 yükselmişti. - İstanbul