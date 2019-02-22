Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında aylık 0.3 düşerken, yıllık yüzde 0.2 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ocak ayında aylık yüzde 0.7 ve yıllık yüzde 0.8 yükseldi.

AVRUPA

Almanya:

Gayri safi yurtiçi hasıla 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermezken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.9 yükseldi.

IFO iş iklimi anketi Şubat ayında, Ocak ayındaki 99.3 puandan, 98.5 puana geriledi.

IFO beklentiler anketi Şubat ayında, Ocak ayındaki 94.3 puandan, 93.8 puana geriledi.

-IFO durum değerlendirmesi anketi Şubat ayında, Ocak ayındaki 104.3 puandan, 103.4 puana geriledi.

Euro Bölgesi:

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 1.0 düştü, yıllık yüzde 1.4 yükseldi. Endeks, Aralık ayında aylık bazda bir değişim göstermemiş, yıllık yüzde 1.5 yükselmişti.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 1.5 düşerken, yıllık yüzde 1.1 yükseldi. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 1.5 düşmüş, yıllık yüzde 1.5 yükselmişti. - İstanbul

Kaynak: DHA