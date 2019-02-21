Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.3 puandan, 48.5 puana geriledi.

AVRUPA

Almanya:

Tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 gerilerken, yıllık yüzde 1.4 arttı. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 0.3 düşmüş ve yıllık yüzde 5.0 yükselmişti.

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 49.7 puandan, 47.6 puana çekildi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 53 puandan, 55.1 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.7 puana yükseldi.

Fransa:

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 51.4 puana yükseldi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 47.8 puandan, 49.8 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 52.1 puandan, 52.7 puana yükseldi.

Euro Bölgesi:

İmalat satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 50.5 puandan, 49.2 puana çekildi.

Servis satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51.2 puandan, 52.3 puana yükseldi.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 51 puandan, 51.4 puana yükseldi.

ABD:

Philadelphia Fed Endeksi Şubat ayında, Ocak ayındaki 17 puanlık artıştan sonra 4.1 puan geriledi

Haftalık İşsizlik Başvuruları 16 Şubat haftasında 216 bin kişi oldu. Başvurular bir önceki hafta 239 bin kişiydi.

Devam Eden Başvurular 8 Şubat haftasında 1.725 milyon kişi oldu. Devam eden başvurular bir önceki hafta 1.780 milyon kişiydi

Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri Aralık ayında yüzde 1.8 arttı. - İstanbul

Kaynak: DHA