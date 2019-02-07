Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: -Öncü göstergeler beklentilere paralel olarak Aralık'ta 97.9 oldu.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
-Öncü göstergeler beklentilere paralel olarak Aralık'ta 97.9 oldu.
AVRUPA
Aralık'ta aylık sanayi üretimi yüzde 0.7 olan beklentinin altında kalarak eksi 0.4'e, yıllık sanayi üretimi de Kasım ayındaki eksi 4.0 düzeyinden hafif düşerek eksi 3.9'a geriledi.
Dış ticaret açığı Aralık'ta, 4 milyar euro beklentinin üzerinde, 4.65 milyar euro oldu.
Merkez Bankası Faiz Kararı beklentilere paralel olarak yüzde 0.75 oldu.
Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi beklentileri karşılayarak 435 milyar sterlin oldu.
ABD:
Haftalık işsizlik başvuruları geçen haftaki 253 bin kişi düzeyinden bu hafta 234 bin kişiye gerilerken, devam eden başvurular da 25 Ocak haftasında 1 milyon 720 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 1 milyon 736 bin kişiye yükseldi.
EIA doğalgaz stok değişimi bu hafta 245 milyar varil beklenti düzeyinin altında, 237 milyar varil oldu. - İstanbul