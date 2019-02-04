Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 52.8 puanın altında kalarak, 50.6 puana geriledi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 52.8 puanın altında kalarak, 50.6 puana geriledi.
Euro Bölgesi:
Üretici fiyat endeksi Ocak ayında, aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık yüzde 3.0 düzeyine çekildi. Endeks, Aralık ayında aylık yüze 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 4.0 düzeyinde gerçekleşmişti.
ABD:
Fabrika siparişleri Kasım ayında aylık yüzde 0.6 düştü, fabrika siparişleri Ekim ayında yüzde 2.1 düşmüştü. - İstanbul
Kaynak: DHA