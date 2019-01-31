Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Sanayi üretimi Aralık ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 düştü. Japonya sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 1.5 düşmüştü.

Çin:

İmalat dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.5 puandan, 54.7 puana yükseldi.

İmalat üreticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.4 puandan, 49.5 puana yükseldi.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

Gfk tüketici güveni Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek, 14 puan düştü.

Tüketici fiyatları Ocak ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 0.7 düşmüş, yıllık yüzde 0.5 artmıştı.

Fransa:

Tüketici fiyatları, Ocak ayında, aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

Almanya:

İşsizlik Ocak ayında, Aralık ayındaki 14 bin kişilik artıştan sonra, iki bin kişi arttı.

Perakende satışlar Aralık ayında, aylık yüzde 4.3 ve yıllık yüzde 2.1 azaldı. Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.4 ve yıllık yüzde 1.1 yükselmişti.

Euro Bölgesi:

Gayri safi yurtiçi hasıla, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.

İşsizlik oranı Aralık ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 7.9 oldu.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları, 25 Ocak haftasında, bir önceki hafta ilk kez başvuru yapan 200 bin kişiden, 253 bin kişiye yükseldi.

Devam eden işsizlik başvuruları, 18 ocak haftasında, bir önceki haftaki 1 milyon 713 bin kişiden, 1 milyon 782 bin kişiye yükseldi.

Chicago satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında, Aralık ayındaki 65.4 düzeyinden, 56.7 düzeyine geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA