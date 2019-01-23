Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

Dış ticaret açığı Aralık'ta 268.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 507 milyon dolar oldu.

Yıllık ihracat Aralık'ta yüzde 3.8 düşerken, ithalat ise yüzde 1.9 arttı.

AVRUPA

Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak'ta yüzde 6.5 düşüş beklentisinin üzerinde, yüzde 7.9 düştü.

ABD

MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 13.5 düzeyinden bu hafta yüzde 2.7 düştü.

Kasım'da aylık ev satışları yüzde 0.4, yıllık ev satışları da yüzde 5.8 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA