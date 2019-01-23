Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponya: Dış ticaret açığı Aralık'ta 268.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 507 milyon dolar oldu.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Dış ticaret açığı Aralık'ta 268.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 507 milyon dolar oldu.
Yıllık ihracat Aralık'ta yüzde 3.8 düşerken, ithalat ise yüzde 1.9 arttı.
AVRUPA
Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak'ta yüzde 6.5 düşüş beklentisinin üzerinde, yüzde 7.9 düştü.
ABD
MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 13.5 düzeyinden bu hafta yüzde 2.7 düştü.
Kasım'da aylık ev satışları yüzde 0.4, yıllık ev satışları da yüzde 5.8 yükseldi. - İstanbul
Kaynak: DHA