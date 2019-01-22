Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım'da yüzde 3.3 oldu.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım'da yüzde 3.3 oldu.
ILO işsizlik oranı Kasım'da, yüzde 4.1 olan beklentinin hafif altında, yüzde 4.0 oldu.
ZEW Anketi mevcut durumu Aralık ayındaki 45.3 puan düzeyinden Ocak ayında 27.6 puana gerilerken, ZEW Anketi beklentisi ise 18.4 puan düşüş beklentisinin altında, 15 puan oldu. - İstanbul
Kaynak: DHA