Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Aralık ayında, aylık bazda bir değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.6 yükseldi. Endeksi Kasım ayında, aylık yüzde 0.2 düşmüş, yıllık yüzde 1.6 artmıştı.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Aralık ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.0 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 1.0 yükselmişti.

ABD

Haftalık işsizlik başvuruları 11 Ocak'ta biten haftada, beklenti olan 220 bin kişinin altında, 213 bin kişi oldu. Bir önceki hafta 216 bin kişi başvurmuştu.

Devam eden başvurular 4 Ocak haftasında, beklenti olan 1 milyon 735 bin kişinin üstünde, 1 milyon 737 bin kişi oldu. Devam eden başvurular bir önceki hafta 1 milyon 719 bin kişiydi.

Philadelphia Fed Endeksi Ocak ayında, 17 puan yükseldi, endeks Aralık ayında 9.1 puan yükselmişti. - İstanbul

Kaynak: DHA