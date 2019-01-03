Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık inşaat PMI Aralık'ta 52.9 puan olan beklentinin hafif altında, 52.8 oldu.

ABD

ADP özel sektör istihdamı Kasım ayındaki 157 bin kişiden Aralık'ta 271 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 231 bin kişi oldu.

ISM imalat PMI Aralık'ta Kasım ayındaki 59.3 puan ve 57.9 puan beklenti düzeyinin oldukça altında, 54.1 puana geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA