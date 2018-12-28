Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanya- Tüketici fiyat endeksi öncü verileri Aralık ayında, beklentinin yüzde 0.3'lük artış olmasına rağmen bir değişim göstermeyerek Kasım ayındaki yüzde 0.1 düzeyinde kaldı.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Tüketici fiyat endeksi öncü verileri Aralık ayında, beklentinin yüzde 0.3'lük artış olmasına rağmen bir değişim göstermeyerek Kasım ayındaki yüzde 0.1 düzeyinde kaldı.
Yıllık tüketici fiyat endeksi öncü verileri Aralık ayında, yüzde 1.9'luk artış beklentisinin altında yüzde 1.7 arttı. Endeks Kasım ayında yıllık yüzde 2.3 artmıştı.
ABD
Chicago Satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında, 62 puanlık beklentinin üstünde 65.4 arttı. Endeks Ekim ayında 66.4 puana yükseldi.
Aylık bekleyen konut satışları Kasım'da beklentileri karşılayarak yüzde 0.7 düştü. - İstanbul
Kaynak: DHA