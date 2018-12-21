Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

GfK tüketici güveni Ocak için 10.3 puan olan beklentinin üzerinde, 10.4 puan oldu.

Fransa:

Aylık ÜFE Ekim ayındaki yüzde 0.4 düzeyinden Kasım'da yüzde 0.1'e geriledi.

Tüketici harcamaları, Kasım'da Ekim ayındaki yüzde 0.8 olan beklentinin oldukça altında, yüzde 0.3 düştü.

-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.4 oldu.

Birleşik Krallık:

GfK tüketici güveni Aralık'ta beklentilere paralel olarak 14 puan oldu.

GSYH, üçüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 0.6, yıllık GSYH de yüzde 1.5 oldu.

Toplam iş yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 1.2 olan beklentinin altında, yüzde 1.1 olurken, yıllık iş yatırımları ise geçen yıl aynı dönemki 1.9 düzeyinden yüzde 1.8'e geriledi.

Euro Bölgesi:

Tüketici güveni Aralık'ta 4.2 puan olan beklentinin üzerinde, 6.2 oldu.

ABD

Yıllıklandırılmış GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 3.5 olan beklentinin altında, yüzde 3.4 oldu.

Kişisel tüketim ikinci çeyrekteki yüzde 2.0 olan düzeyinden üçüncü çeyrekte yüzde 1.6'a gerilerken, çekirdek PCE ise yüzde 1.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 1.6 oldu.

Dayanıklı mal siparişleri Ekim ayındaki 4.3 düşüş düzeyinden Kasım'da yüzde 0.8'e geriledi.

Kişisel gelirler Kasım'da yüzde 0.3 olan beklentinin altında, yüzde 0.2 oldu.

Kişisel harcamalar, Ekim ayındaki yüzde 0.3 olan düzeyinden Kasım'da yüzde 0.4'e yükseldi.

Michigan Üniversitesi Endeksi Aralık'ta 97.5 puan olan beklentinin üzerinde, 98.3 puana yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA