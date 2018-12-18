Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

IFO iş iklimi Aralık ayında, Kasım ayındaki 102 puandan, beklenti olan 101.8 puanın altında, 101 puana geriledi.

IFO durum değerlendirmesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 105.5 puandan, beklenti olan 104.9 puanın altında, 104.7 puana geriledi.

IFO beklentiler Aralık ayında, Kasım ayındaki 98.7 puandan, beklenti olan 98.3 puanın altında, 97.3 puana geriledi.

ABD

Konut başlangıçları Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 1.6'lık düşüş sonrasında, yüzde 3.2 arttı.

Konut başlangıçları Kasım ayında, Ekim ayındaki 1 milyon 217 binden, 1 milyon 256 bine yükseldi, beklenti 1 milyon 225 bine yükselmesiydi.

İnşaat izinleri Kasım ayında, Ekim ayındaki yüzde 0.6'lık düşüş sonrasında, yüzde 5.0 arttı.

İnşaat izinleri Kasım ayında, Ekim ayındaki 1 milyon 263 binden, 1 milyon 328 bine yükseldi, beklenti 1 milyon 259 bine yükselmesiydi. - İstanbul

Kaynak: DHA