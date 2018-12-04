Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayındaki 53.2 düzeyinden Kasım'da 53.4'e yükseldi.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
İnşaat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayındaki 53.2 düzeyinden Kasım'da 53.4'e yükseldi.
Euro Bölgesi:
Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim'de, yüzde 0.5 artış beklentisini üzerinde yüzde 0.8, yıllık ÜFE de yüzde 4.5 artış beklentisinin üzerinde, yüzde 4.9 arttı. - İstanbul