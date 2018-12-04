Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPABirleşik Krallık: İnşaat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayındaki 53.2 düzeyinden Kasım'da 53.4'e yükseldi.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

İnşaat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayındaki 53.2 düzeyinden Kasım'da 53.4'e yükseldi.

Euro Bölgesi:

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim'de, yüzde 0.5 artış beklentisini üzerinde yüzde 0.8,  yıllık ÜFE de yüzde 4.5 artış beklentisinin üzerinde, yüzde 4.9 arttı. - İstanbul

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