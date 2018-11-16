Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAEuro BölgesiTüketici fiyat endeksi Ekim ayında, beklentiler doğrultusunda, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında, beklentiler doğrultusunda, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 1.1 arttı. Endeks Eylül ayında aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.1 yükselmişti.

Çekirdek tüketici fiyat endeksi Ekim ayında, beklentiler doğrultusunda, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı. Endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.2 yükselmişti.

ABD

Sanayi üretimi Ekim ayında, beklenti olan yüzde 0.2'lik artışın altında yüzde 0.1 arttı. Sanayi üretimi Eylül ayında yüzde 0.2 artmıştı.

-Kapasite kullanımı Ekim ayında, yüzde 78.2'lik beklentinin üzerinde, yüzde 78.4 olarak gerçekleşti. Kapasiye kullanımı Eylül ayında yüzde 78.5 düzeyindeydi. - İstanbul

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