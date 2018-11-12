Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYAJaponyaÜretici fiyat endeksi Ekim ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.9 arttı, beklenti sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 2.8 artmasıydı.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Üretici fiyat endeksi Ekim ayında, aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.9 arttı, beklenti sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 2.8 artmasıydı. Üretici fiyat endeksi Eylül ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.0 yükselmişti. - İstanbul