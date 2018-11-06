Küresel Veri Panoraması
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaFabrika siparişleri Eylül aylında, aylık yüzde 2.2 düşerken, yıllık 0.3 yükseldi, Ağustos ayında siparişler aylık yüzde 1.8 düşmüş, yıllık yüzde 2.5 artmıştı.
– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
Fabrika siparişleri Eylül aylında, aylık yüzde 2.2 düşerken, yıllık 0.3 yükseldi, Ağustos ayında siparişler aylık yüzde 1.8 düşmüş, yıllık yüzde 2.5 artmıştı.
Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 53.6 değerinde, yüzde 54.7'ye yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.7'den, yüzde 53.4'e yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Fransa
Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 55.6'dan, yüzde 55.3'e geriledi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 54.3'ten, 54.1'e geriledi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Euro Bölgesi
Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 53.3'ten, yüzde 53.7'ye yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 52.7 düzeyinden, 53.1 düzeyine yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.
PPI Ekim ayında, aylık yüzde yüzde 0.5, yıllık yüzde 4.5 arttı, Eylül ayında PPI aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 düzeyindeydi. - İstanbul