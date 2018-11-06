Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPAAlmanyaFabrika siparişleri Eylül aylında, aylık yüzde 2.2 düşerken, yıllık 0.3 yükseldi, Ağustos ayında siparişler aylık yüzde 1.8 düşmüş, yıllık yüzde 2.5 artmıştı.

Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

Fabrika siparişleri Eylül aylında, aylık yüzde 2.2 düşerken, yıllık 0.3 yükseldi, Ağustos ayında siparişler aylık yüzde 1.8 düşmüş, yıllık yüzde 2.5 artmıştı.

Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 53.6 değerinde, yüzde 54.7'ye yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.

Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.7'den, yüzde 53.4'e yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.

Fransa

Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 55.6'dan, yüzde 55.3'e geriledi.  Beklenti bir değişim göstermemesiydi.

Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 54.3'ten, 54.1'e geriledi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.

Euro Bölgesi

Hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 53.3'ten, yüzde 53.7'ye yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.

Bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki yüzde 52.7 düzeyinden, 53.1 düzeyine yükseldi. Beklenti bir değişim göstermemesiydi.

PPI Ekim ayında, aylık yüzde yüzde 0.5, yıllık yüzde 4.5 arttı, Eylül ayında PPI aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 4.3 düzeyindeydi. - İstanbul

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et