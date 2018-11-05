Küresel Veri Panoraması

– Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık

hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 53.9 değerinden, beklenti olan 53.3'ün de altında kalarak, 52.2 oldu.

bileşik PMI, Ekim ayında, Eylül ayındaki 52.1 değerinden, 50.5 değerine geriledi.

ASYA

Japonya

hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50.2 puandan, 52.4 puana yükseldi.

bileşik PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50.7 puandan, 52.5 puana yükseldi.

ÇİN

hizmet PMI Ekim ayında, Eylül ayıdaki 53.1 düzeyinden, son 13 ayın en düşük düzeyi olan 50.8'e geriledi.

imalat PMI Ekim ayında, Eylül ayındaki 50 değerinden, 50.1 değerine yükseldi. - İstanbul