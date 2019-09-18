Küresel ve Yerel Değişimlerle Türkiye Enerji Piyasası Nasıl Şekilleniyor?

18.09.2019 12:32

KPMG Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Şirket Ortağı Ümit Bilirgen, küresel ve yerel değişimlerle şekillenen Türkiye enerji piyasasını Wise TV'ye değerlendirdi. Küresel değişimlerden ziyade lokal dinamiklerin daha etkili olduğunu söyleyen Bilirgen küresel değişimler için;



"LNG'nin bollaşması ve bunun doğalgaza rakip olması Türkiye piyasasını etkiledi diyebilirim. LNG'nin bollaşmasıyla özel sektör doğalgaz ithalatçıları zor duruma düştü." dedi. Lokal dinamiklerin etkisinin çok fazla hissedildiğini söyleyen Bilirgen; "kapasiteye paralel talep büyümediği için yatırımcılar istedikleri kapasite kullanım alanlarına ulaşamamış durumda." diye konuştu. Bilirgen, tüm bunların şirketlerin karlılıklarını ve kredi ödeme durumlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.