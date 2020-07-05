Küresel vaka sayısında rekor artış yaşanıyor. Açıklama Dünya Sağlık Örgütü'nden Küresel vaka sayısında rekor artış yaşanıyor.

Küresel vaka sayısında rekor artış yaşanıyor. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.Örgüt ayrıca Covid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını başarısız olduğu gerekçesiyle durdurdu. DSÖ öte yandan, dünya genelinde son 24 saatte 212 bin 326 Covid-19 vakası bildirildiğini ve bunun yeni bir rekor olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. En çok vaka bildirilen ülke ise 53 bin 213 vakayla ABD oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA