Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu

20.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:04

Dünya genelinde terörizm nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılında yüzde 15,2 oranında azalarak üst üste dördüncü yılında da gerileme göstermiş oldu.



En fazla gerileme IŞİD'in mağlubiyeti nedeniyle Irak ve Amerikan hava saldırıları ile darbe alan el-Şebab'ın etkili olduğu Somali'de yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle