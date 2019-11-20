Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu
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Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu

Dünya genelinde terörizm nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılında yüzde 15,2 oranında azalarak üst üste dördüncü yılında da gerileme göstermiş oldu

20.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:04
Küresel Terörizm Endeksi: Ölümler azaldı, Taliban en ölümcül örgüt oldu

Dünya genelinde terörizm nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılında yüzde 15,2 oranında azalarak üst üste dördüncü yılında da gerileme göstermiş oldu.


En fazla gerileme IŞİD'in mağlubiyeti nedeniyle ve Amerikan hava saldırıları ile darbe alan el-Şebab'ın etkili olduğu 'de yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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