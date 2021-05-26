Küresel Tedarik Zincirleri Platformu tanıtım toplantısı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "YASED olarak bu gündeme daha somut katkılar sağlamak, küresel ve yerel network'ümüzde yer alan paydaşlarımızla iş birliğimizi ve etkileşimimizi sürekli kılmak amacıyla, proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde Küresel...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "YASED olarak bu gündeme daha somut katkılar sağlamak, küresel ve yerel network'ümüzde yer alan paydaşlarımızla iş birliğimizi ve etkileşimimizi sürekli kılmak amacıyla, proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde Küresel Tedarik Zincirleri (KTZ) Platformu'muzu hayata geçirmeye karar verdik." dedi.

YASED'in çevrim içi düzenlediği KTZ Platformu tanıtım toplantısında konuşan Sargın, küresel rekabet ortamının sürekli bir değişim, dönüşümden geçtiğini ifade etti.

Sargın, "Bu dönüşümün en kritik olanını pandemiyle birlikte hep birlikte yaşadık. Her dönüşüm zorluklar yarattığı gibi, fırsatlar da içeriyor. Biz bu dönüşümleri de yakından takip ederek Türkiye için yarattığı fırsatlara odaklanıyoruz. Tedarik zincirinde Türk sanayisinin payını korumak ve artırmak için merkezlerimizle tüm şirketler arasında bir köprü görevi de üstleniyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl hayata geçirdikleri "Güvenli Liman Türkiye" projesi ile Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu ürün gruplarını ve pazarları belirlediklerini aktaran Sargın, şunları kaydetti:

"Kriz sonrası belirsizlikte ülkemiz için 'güvenli liman' algısı yaratacak politika ve faaliyet önerileri oluşturduk. Bunu yaparken kısa vadede doğacak fırsatları önceliklendirdik ancak konunun uzun vadeli ve yapısal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek bir bakış açısıyla yaklaştık. Yani konumuz sadece bugün değildi.

Proje kapsamında, dönüşümün en fazla yaşanacağını düşündüğümüz ve ülkemizin de rekabet potansiyelinin yüksek olduğu otomotiv, makine-ekipman, bilgisayar, elektronik sektörleri ile stratejik öneme ve büyüme potansiyeline sahip kimya ve savunma, havacılık sektörlerini analiz ettik. Bu sektörlerin geleceğini belirleyen küresel trendleri, Kovid-19 salgınının hızlandırdığı dönüşüm ile birlikte ele aldık. Tedarik zincirleri optimizasyonu, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir üretim gibi öne çıkan temalar ve nesnelerin interneti, bulut çözümler, büyük veri ve yapay zeka gibi yenilikçi çözümleri de dikkate aldık."

"Türkiye için politika ve mevzuat önerileri geliştirdik"

Türkiye için politika ve mevzuat önerileri geliştirdiklerini ifade eden Sargın, "Derinlemesine incelediğimiz sektörlerde, rekabet avantajına sahip olduğumuz ürün gruplarında ve hedef pazarlarda ihracat kapasitemizin yüzde 5 oranında artırılmasıyla yaklaşık 12 milyar dolara yakın ilave bir ticaret potansiyeline sahip olduğumuzu tespit ettik. Bulgularımızı ve önerilerimizi bugün burada olan değerli konuklarımızla, ayrıca iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile de paylaştık ve yönlendirmelerini aldık." dedi.

Sargın, KTZ Platformu'na değinirken, "YASED olarak bu gündeme daha somut katkılar sağlamak, küresel ve yerel network'ümüzde yer alan paydaşlarımızla iş birliğimizi ve etkileşimimizi sürekli kılmak amacıyla, proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde KTZ Platformu'muzu hayata geçirmeye karar verdik." dedi.

Platformun amaçlarına işaret eden Sargın, "Küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve dönüşümü, paydaşlarımızla iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz düzenli analitik çalışmalar kapsamında daha sistemli bir şekilde takip edeceğiz. Tedarikçilerimizi küresel düzeye çıkaracak ve tedarikçi tabanımızı genişletecek eğitim programlarını, konusunda uzman sektörel kuruluşlar ve geniş üye tabanımızın katkılarıyla besleyerek hayata geçirmeyi, Güvenli Liman Türkiye projemiz kapsamında geliştirdiğimiz önerilerimizi ve Yatırımlar Çerçeve Kanunu, Türkiye Veri Stratejisi ve Veri Transferi gibi başlıkları ilgili tüm paydaşlarımızla istişare içinde takip etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz