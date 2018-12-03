“Küresel tatlandırıcı talebi yılda %1.5 büyüyor”
Başta pancar olmak üzere, kamış, nişasta bazlı şeker üreticilerini bir araya getiren Dünya Şeker Zirvesi'nde sıfırlanan kotalar ve bunun üretime etkisi ile şekerin kullanım alanları ve insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışıldı.
Başta pancar olmak üzere, kamış, nişasta bazlı şeker üreticilerini bir araya getiren Dünya Şeker Zirvesi'nde sıfırlanan kotalar ve bunun üretime etkisi ile şekerin kullanım alanları ve insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışıldı.
Kaynak: Dunya.com