Küresel Tarımsal Fiyatlar Artışta
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Küresel Tarımsal Fiyatlar Artışta

Küresel Tarımsal Fiyatlar Artışta
Habermetre - Haberler | Toplum

ABD'de işlem gören mısır vadeli kontratları güçlü talebin beraberinde ABD'nin orta batı bölgesindeki kurak havaların üretimde düşüş tehdidi oluşturmasıyla yüzde 2 artarak Mayıs'tan beri en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de işlem gören mısır vadeli kontratları güçlü talebin beraberinde ABD'nin orta batı bölgesindeki kurak havaların üretimde düşüş tehdidi oluşturmasıyla yüzde 2 artarak Mayıs'tan beri en yüksek seviyesini gördü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 7, 06 dolarda 13 Mayıs'tan beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2, 1'den fazla artışla 6, 96 dolara çıktı.

İşlemciler ve analistler mısır fiyatlarının, dünyanın en büyük ihracatçısı ABD'de mısır üretiminde başlıca rol oynayan orta batı bölgesindeki sıcak ve kurak havalardan destek bulduğunu ifade etti.

Mısır için dünya genelinde üretim tahminleri Brezilya'da süregelen kurak havalar nedeniyle azalırken, Çin'in ithalat talebi güçlü seyretmeye devam ediyor.

Soya fasulyesi ve buğday fiyatları ikinci işlem gününde de yükselerek yüzde 1'den fazla artış kaydetti.

Soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 1, 5 artışla 16, 07 dolarda işlem görürken, buğday vadeli kontratları yüzde 1, 3 yükselerek 6, 96 dolarda seyretti.

Kaynak: Dünya

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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