Küresel silah ticareti raporu: Rusya'nın silah ihracatı azaldı, Türkiye'nin arttı Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı

Türkiye, savunma sanayi ihracatını 2015-2019 döneminde 2010-2014 dönemine göre yüzde 86 arttırdı. Türkiye'in küresel silah ticaretindeki payı da yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e yükseldi.

Türkiye ayrıca silah ithalatını 2015-2019'da önceki 5 yıllık döneme göre yüzde 48 azalttı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com