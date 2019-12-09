Küresel Silah Satışı Raporu: İlk 100'e giren Aselsan ve TUSAŞ satışlarını yüzde 22 artırdı

09.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:44

Dünya genelinde silah satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, Türk firmaları, 2017'de girdiği başlıca 100 silah üreticisi şirketler listesindeki yerini korudu.



Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporuna göre, Çin şirketleri hariç, sektördeki en büyük 100 şirket 2018'de 420 milyar dolar silah ve askeri hizmet satışı yaptı. Euronews.com'da Görüntüle