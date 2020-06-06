HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Küresel salgın sürecinde tekstil sektöründe yeni fırsatlar ele alındı

İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıç, "Salgın sürecinde, 'Temiz üretim yapıyoruz, ürünlerimizi temiz bir şekilde paketliyoruz' demeliyiz.

Küresel salgın sürecinde tekstil sektöründe yeni fırsatlar ele alındı
06.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:33

İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıç, "Salgın sürecinde, 'Temiz üretim yapıyoruz, ürünlerimizi temiz bir şekilde paketliyoruz' demeliyiz. Bu şekilde Çin'in bizden aldığı tekstil pazarını geri alabiliriz. Şahsen bu stratejiyi çok önemsiyorum." dedi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından videokonferans yöntemiyle "Techxtile Start-Up Challenge Akıl-Fikir Buluşmaları" başlıklı toplantı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Girişim ve Mentor Ligi (Ventures & Mentors League) Üst Yöneticisi Ufuk Batum'un üstlendiği toplantı, çok sayıda girişimci ve iş insanı tarafından takip edildi.

"Sürdürülebilirlik ve Medikal Tekstil Ürünleri" konulu bir sunum yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası her sektörde olduğu gibi tekstilde de sürdürebilirlik konusunun ön plana çıktığını aktardı.

Kılıç, Çin'in koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı güven kaybından faydalanarak, yeni pazarlar bulunabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tekstil sektörü, yeni pazarlara ulaşmak için 'Bizim tişörtlerimiz, pantolonlarımız en temiz şartlarda üretildi.' mottosuyla hareket edebilir. Çin, kötü işler yaptı ve dünyanın tepkisini çekti. Çin'e karşı tekstil sektörünün bunu kullanması lazım. Salgının 2. ve 3. dalgalarından bahsediliyor. Bu sürecin en az 2 yıl daha süreceği söyleniyor. Salgın sürecinde, 'Temiz üretim yapıyoruz, ürünlerimizi temiz bir şekilde paketliyoruz' demeliyiz. Bu şekilde Çin'in bizden aldığı tekstil pazarını geri alabiliriz. Şahsen bu stratejiyi çok önemsiyorum."

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin de küresel salgın sürecine rağmen sektörün gelişimi için çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Salgın süresince çok büyük değişimler yaşandığını, bu değişimlere de çok çabuk adapte olunduğunu belirten Engin, "Bir yandan mevcut krizi yönetmeye çalışıyoruz, bir yandan da önümüzdeki dönemde iş yapmanın yollarını arıyoruz. Krizler her zaman inovasyonun körükleyicisi olmuştur. Ben bu süreçte farklı girişimcilerin çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde de girişimcilik dersleri veren Ufuk Batum da tekstil sektörünün son dönemlerde Ar-Ge ve tasarıma büyük önem verdiğini vurguladı.

Batum, tekstilin merkezi Bursa'nın Türkiye'nin en fazla Ar-Ge merkezi olan ikinci, en fazla tasarım merkezi olan dördüncü ili olmasının kentte tasarım, Ar-Ge ve inovasyona verilen değeri gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaşanan pandemi sürecinde firmalar, kısa bir bocalama döneminin ardından yeni çıkış yolları aramaya başladı. Hızlıca maskeden tutun da ventilatör ve diğer sektörlere yönelik çalışmalar yapıldı. Büyük kurumlar bir araya geldi, 'start-up'lar yapıldı ve müthiş işler ortaya çıktı. Türkiye'de patent konusunda da bir istek var. Patent alınan ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor."

Açık İnovasyon Derneği Başkanı Murat Küçükgirgin ise salgın sonrası yeni dönemde iş birliğinin büyümenin ön koşullarından biri olduğunu vurgulayarak, "Firmalar arasındaki iş birliği, ülke ekonomilerini de olumlu etkiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Ekonomi
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Ekonomi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak Ekonomi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Ekonomi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Ekonomi
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere 374 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kaza Kadın Malatya
Şu an buradasınız: Küresel salgın sürecinde tekstil sektöründe yeni fırsatlar ele alındı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 12:36:10. #1.14#
title