Küresel salgın sürecinde e-ticaretin ekonomi için önemi daha net anlaşıldı Pandemi sürecinde çalışma ve ticaret hayatında meydana gelen değişikliklerle beraber en büyük yeniliklerden biri de insanların alışveriş alışkanlıklarında gözlenmeye başladı.

İşletmeler de artık satışlarını dijital ortamlara yönlendirme konusunda ortak noktada buluşmaya başladı. Salgın süreciyle birlikte daha önce internetten satışı olmayan işletmelerin e-ticaret çözüm ve uygulamalarına ilgisi yılın ilk 5 ayında, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 1400 arttı. Bu dönemde e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin yüzde 62'si ise doğrudan bu alana yöneldi.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE ONLINE ALIŞVERİŞ YÜZDE 33 ARTTI

Kimi firmalar bu süreçte e-ticaret sitelerini güçlendirirken, kimileri ise yeni internet sitesi açtı. Bu dönemde e-ticaret sitesi olmayan şirketlerin yüzde 62'si doğrudan bu alana yöneldi. Yapılan anket ve araştırmalar, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 33'ünün koronavirüs öncesine göre daha çok online alışveriş yaptığını gösteriyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Deloitte ve Tubisad gibi kurumlar 2020 e-ticaret istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ETBİS'e kayıtlı işletme sayısı 16.202, kayıtlı site sayısı ise 21.515 olarak belirlendi. Pazar yerlerinde faaliyet gösteren işletme sayısı 57.394 iken hem kendi yerlerinde hem de pazar yerlerinde satış yapan işletme sayısıise 5.139. Verilere göre ülkemizdeki toplam 68.457 işletme de e-ticaret faaliyeti yürütüyor.

Kaynak: Bültenler