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Türkiye, Ekonomi

Küresel rüzgar sektörüne "Türk kadınları" damgası

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı (GWNET), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever'i, "2020 Rüzgar Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı Türkiye Elçisi" olarak atadı.

12.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:34
Küresel rüzgar sektörüne

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) ve Enerji Dönüşümü için Küresel Kadın Ağı (GWNET), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan Yurtsever'i, "2020 Rüzgar Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı Türkiye Elçisi" olarak atadı.

TÜREB'den yapılan açıklamada, programın rüzgar enerjisi endüstrisindeki kadınların kariyer gelişimlerini hızlandırmak, liderlik pozisyonlarına giden yolu desteklemek ve küresel çapta geçerli bilgi paylaşımı ve yetkilendirme ağını geliştirmek için özel olarak tasarlandığı vurgulandı.

TÜREB Genel Koordinatörü Yurtsever'in, GWEC ve GWNET tarafından, "2020 Rüzgar Enerjisinde Kadınlar Küresel Liderlik Programı Türkiye Elçisi" olarak atandığı belirtilen açıklamada, TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Murray'nin de programa başvuran 110 kadından seçilen 15 kişi arasına girdiği belirtildi.

Açıklamada, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Meksika, Filipinler, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Venezuela ve Vietnam'ın, gruba üye gönderen diğer ülkeler olduğu kaydedildi.

"Kadınlar, rüzgar enerjisi iş gücünün yüzde 21'ini oluşturuyor"

Açıklamada, Küresel Elçiler'in kendi ülkelerinde rüzgar enerjisi endüstrisindeki çeşitlilik ve sürdürülebilirliğin lideri olarak kabul edildiği ve bulundukları ülkelerdeki ulusal iletişim, strateji ve sektördeki cinsiyet eşitliği konularında çeşitli girişimler yürütmenin yanında kamu, özel sektör ve medya için de bu konulardaki ana sözcü konumunu üstlendikleri ifade edildi.

Rüzgar enerjisi endüstrisinin erkek egemen bir alan olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GWEC ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından yayınlanan 2020 tarihli 'Rüzgar Enerjisi: Bir Cinsiyet Perspektifi' başlıklı rapor, kadınların küresel rüzgar enerjisi iş gücünün yalnızca yüzde 21'ini oluşturduğunu gösteriyor. Cinsiyet alanında yapılan çalışmalar cinsiyet çeşitliliğinin inovasyonu yönlendirmede önemli bir yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Çeşitlilik, teknoloji dağıtımında yeni kanallar açma, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katma değeri yüksek bakış açıları getirme ve gelişmekte olan endüstriler için daha zengin bir yetenek havuzu oluşturmaya da katkı sağlıyor. Çözümü için güçlü bir liderlik vasfı gerektiren bu ve benzer sorunlar, uzmanlarca en az sürdürülebilir bir enerji sistemine geçiş kadar kritik konular olarak kabul ediliyor."

Kaynak: AA

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