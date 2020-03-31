'Küresel Resesyon Kapıda' Boston College'dan ekonomi profesörü Can Erbil, Uluslarası Para Fonu IMF'nin de dile getirdiği küresel resesyon beklentilerine dikkat çekerek, resesyonun ne kadar süreceğinin Corona virüsü tedavisin ve aşısının bulunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Boston College'dan ekonomi profesörü Can Erbil, Uluslarası Para Fonu IMF'nin de dile getirdiği küresel resesyon beklentilerine dikkat çekerek, resesyonun ne kadar süreceğinin Corona virüsü tedavisin ve aşısının bulunmasına bağlı olduğunu söyledi Kaynak: DailyMotion.com