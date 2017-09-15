Küresel Piyasaların Odağı Yoğun Veri Gündemi

Bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri akışı takip edilecek.

Küresel Piyasaların Odağı Yoğun Veri Gündemi

Bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve işsizlik verileri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri akışı takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com