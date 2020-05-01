Küresel piyasalarda son durum
01.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:45
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye piyasaları kapalı olmasına karşın dünya borsalarında işlemler devam ediyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye piyasaları kapalı olmasına karşın dünya borsalarında işlemler devam ediyor. ABD'nin dünkü ekside kapanışı sonrası bugün küresel piyasalarda karışık bir seyir söz konusu. Uluslararası piyasalarda dolar/TL 6,98-6,99 aralığında...
Kaynak: Dunya.com