Küresel piyasalarda pozitif görünüm
Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.
03.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:22
Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.
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Kaynak: Dunya.com