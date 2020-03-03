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Küresel piyasalarda pozitif görünüm

Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.

03.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:22
Küresel piyasalarda pozitif görünüm

Küresel piyasalar, merkez bankalarının ekonomiyi destekleme mesajları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamaların çözüme yönelik iyimserliği artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Kaynak: Dunya.com

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