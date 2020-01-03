Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı arttı

03.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:26

Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı, ABD'nin İranlı komutanı öldürmesinin ardından hızlı bir şekilde arttı.

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, terör örgütü olarak tanınan Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Süleymani'ye yönelik suikasti "çok tehlikeli ve aptalca" olarak yorumlayarak, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhsin Rızai ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Kasım Süleymani, şehit kardeşlerine katıldı ancak ABD'den acı bir intikam alacağız." dedi.

Bu gelişmelerle küresel piyasalarda risk algısının hızla arttığı ve yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altın ve gelişmiş ülke tahvillerine yöneldiği görülürken, petrol fiyatları da yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı 69,9 dolarla 7 ayın zirvesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 3,4 artışla 69 doların hemen üzerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yükselişini hızlandırarak 1.543 dolarla 5 Eylül 2019'dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, yeni yılın ilk işlem gününde pozitif görünümünü koruyan pay piyasalarının, bugün artan jeopolitik risklerle güne satıcılı başlayabileceğini belirterek, ABD ile İran tarafından gelecek açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Dün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri karşılamasının ardından New York borsasında rekorlar kırıldı. Dow Jones endeksi yüzde 1,16, S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Avrupa pay piyasalarında da dün yükselişler görülürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 azalışla 1,1169'a geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,03, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün yüzde 1,32 değer kazanan BIST 100 endeksi, 115.932 puanla 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,2 artışla 5,9566'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9590 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında bulunduğuna değinen analistler, jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 seviyesinin direnç, 114.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik

16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

18.00 ABD, kasım ayı inşaat harcamaları

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi endeksi

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

Kaynak: AA