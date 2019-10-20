Küresel piyasalarda "helikopter para" dillendiriliyor

Küresel ekonomideki daralma eğilimi uygulamaya alınan birçok önleme rağmen engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara "helikopter para" ile müdahale edebileceğini belirtiyor.

20.10.2019 15:15
Küresel piyasalarda

Küresel ekonomideki daralma eğilimi uygulamaya alınan birçok önleme rağmen engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara "helikopter para" ile müdahale edebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Dunya.com

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