Küresel piyasalarda, gözler Trump'ın yargılandığı ABD Senatosu'nda

22.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:18

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargılanma sürecine odaklandı.

Trump'ın Senato'daki yargılama sürecinin başlaması ile gözler oturumlardan gelecek açıklamalara çevrilirken, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle tedirginliğe neden olan koronavirüsüne ilgili gelişmeler de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Trump'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti. Oylamalarda tüm senatörlerin kendi parti çizgisinde oy kullanmaları dikkati çekti.

İlk azil duruşmasında Demokratlar adına savcılık görevi yapan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Senatoya ilave tanıklar çağrılabilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Trump'ın şahsi avukatı Jay Sekulow ise Trump'a yöneltilen suçlamaların "geçersiz" olduğunu, Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı bir koşula bağlı olarak askıya almadığını ve Demokratların delillerinin çoğunun "uydurma" olduğunu ifade etti.

Azil yargılamasındaki kuralları belirleyen tasarının son haline göre, taraflara 3'er gün üzerinden 24'er saat ayrılması öngörüldü. Buna göre savunma ve davacı taraflar günlük 8'er saatten 3 günde savunmalarını yapabilecekler. Bu sürecin ardından senatörler her iki tarafa 16'şar saat soru sorabilecekler.

ABD'de dün veri gündeminin zayıf olmasına karşın pay piyasaları, azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğiliminde hareket etti. Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,27 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Almanya'nın ekonomik görünümüne ilişkin yatırımcı güveni, ABD ile Çin'in "birinci faz" ticaret anlaşması imzalamasının etkisiyle son 4,5 yılın en yükseğine çıktı. Verinin ardından toparlayan DAX endeksi günü yüzde 0,05 değer kazancıyla tamamlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir görünüm izlenirken, altının onsu ve petrol fiyatlarındaki gerileme de yatırımcıların risk iştahındaki toparlanmaya işaret etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Analistler, yeni koronavirüsünün yayılma hızı konusundaki endişelerin azalması ile pay piyasaların iç dinamiklere döndüğünü söyledi. Koronavirüsünden kaynaklı ölümler yaşanırken Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde vaka sayısının 300'e ulaştığını ve farklı şehirlerde görülmeye başlandığını bildirmişti. Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından risk oluşturuyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'un alıcılı seyrini ve buna bağlı olarak rekorlarını sürdürmesi dikkati çekti. BIST 100 endeksi, dün 123.804 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye, 123.556 puanla da kapanış rekorlarını kırdı. Günlük bazda yüzde 0,76 değer kazanan endeksin, ocak ayındaki toplam getirisi ise dün itibarıyla yüzde 8'e ulaştı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 artışla 5,9345'ten günü tamamlaması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9380 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğuna ve Trump'ın azil soruşturmasına ilişkin gelişmelerin takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 127.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 5,95'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.30 ABD, aralık ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.00 ABD, aralık ayı 2. el konut satışları

Kaynak: AA