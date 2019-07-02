Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor

Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.

Küresel piyasalarda dalgalı seyir bekleniyor

Küresel piyasalarda, G20 Liderler Zirvesi'nde ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerine devam etme kararı çıkmasıyla dün yaşanan pozitif seyrin, jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle bugün yerini dalgalı bir seyre bırakması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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