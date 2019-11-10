Küresel piyasalarda "bekle ve gör" dönemine girildi
Analistler, küresel ekonomide resesyon ihtimaline karşın politika yapıcıların neredeyse bütün araçlarını uygulamaya koyduğunu, gelecek dönemde "bekle ve gör" politikası izlenmesinin olası olduğunu belirtti.
10.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:19
Analistler, küresel ekonomide resesyon ihtimaline karşın politika yapıcıların neredeyse bütün araçlarını uygulamaya koyduğunu, gelecek dönemde "bekle ve gör" politikası izlenmesinin olası olduğunu belirtti.
Kaynak: Dunya.com