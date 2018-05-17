Küresel Piyasalar Yükselen ABD Tahvil Faizleri ile Tedirgin

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,1093 ile Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle küresel piyasalara tedirginlik hakim olurken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları yatırımcıların odağında olacak.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini devam ettirerek yüzde 3,1093 ile Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dün açıklanan sanayi üretim verisinin nisanda yüzde 0,7 ile beklentilerin hafif üzerinde artması sonrası faizlerdeki yükseliş eğilimine karşın New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin taraflardan gelen açıklamaların iyimserliği güçlendirdiğini, bunun da pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade etti.

Avrupa borsalarında İtalya'daki siyasi gelişmeler, İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük Birliği'nde kalıp kalmayacağına ilişkin tartışmalar ve açıklanan makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Dün Avro Bölgesi nisan ayı enflasyonunun yıllık yüzde 1,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetmesi sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. İtalya'da MIB 30 endeksi ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de sırasıyla yüzde 2,32 ve yüzde 0,95 düşüş kaydetti.

Japonya'da bugün açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin yüzde 2,4 gerileyerek beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazanırken, ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinin gündemi meşgul ettiği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksinin yıllık yüzde 7,6 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak 102.158 puana çıktı. Dolar/TL ise 4,5011 ile rekor seviyeyi görmesi sonrası düşüşe geçerek günü yüzde 0,45 azalışla 4,4141'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,4370 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed üyelerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin de takip edileceğini bildirdi. ABD'de artan tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 seviyesinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, mart ayı konut fiyat endeksi

14.30 Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed imalat endeksi